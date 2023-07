Espanha vence Costa Rica por 3-0 em jogo resolvido em 6 minutos

A Espanha venceu esta sexta-feira a Costa Rica por 3-0 no 1.º jogo do Grupo C do Mundial Feminino, disputado em Wellington, confirmando o favoritismo com que entrou na competição.O marcador abriu aos 21' com um autogolo da costariquenha Valeria Del Campo e, dois minutos depois, Aitana Bonmatí alargou a vantagem. Ester Gonzalez, aos 27', fechou o resultado que poderia ter sido mais dilatado: Hermoso desperdiçou um penálti aos 34'.O Zâmbia-Japão, do mesmo Grupo, será disputado amanhã, às 8 horas.Na 2.ª jornada, Espanha desfronta a Zâmbia e o Japão a Costa Rica, ambos os jogos agendados para dia 26.