Ex-jogadora pede demissão de Rubiales: «Para que as tuas filhas não tenham de encontrar indivíduos como tu»

Por eso mismo, por tus hijas debes dimitir o te deben de echar Sr. Rubiales, para que estos comportamientos queden claros de una vez que NO SON NORMALES.

Y que tus hijas no tengan que encontrarse en sus trabajos y en la vida con individuos como tú. https://t.co/sO7gMKeXU3 — Ana Romero Moreno “Willy” (@aromero7willy) August 23, 2023

São cada vez mais a vozes a pedir a demissão de Rubiales, que beijou a jogadora Jenni Hermoso na boca durante a entrega de medalhas em Sydney após a conquista do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino.A ex-jogadora Ana Romero, também conhecida por Willy, deixou uma mensagem nas redes sociais a apelar a uma tomada de decisão, no dia em que estalou nova polémica agora com Athenea del Castillo "Pelas tuas filhas deves demitir-se ou devem demitir-te Sr. Rubiales, para que fique claro de uma vez por todas que estes comportamentos não são normais. E para que as tuas filhas não tenham de encontrar no trabalho ou na vida indivíduos como tu", escreveu no Twitter.