Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fátima Pinto não treina e está em dúvida para o jogo com Vietname Médio-centro apresenta queixas no joelho direito, o que poderá forçar mudanças no onze de Francisco Neto





• Foto: Reuters