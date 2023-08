FIFA abre investigação ao selecionador da Zâmbia: Mwape terá tocado seios de uma jogadora

A FIFA anunciou esta quinta-feira a abertura de uma investigação à conduta do selecionador da Zâmbia no Mundial'2023, na sequência de uma queixa anónima apresentada contra Bruce Mwape, na qual o técnico é acusado de ter tocado os seios de uma jogadora depois de um treino neste torneio.Os factos, segundo o 'The Guardian', foram observados por várias jogadoras, mas estas terão decidido relatar aquilo que viram depois do fim do percurso da seleção no Campeonato do Mundo para que não houvesse perturbações na equipa durante a competição. A Zâmbia acabaria por conquistar a primeira vitória num Mundial Feminino frente à Costa Rica, mas ficou em 3.º lugar no grupo C e, por isso, foi eliminada.Ao 'The Guardian', um porta-voz da FIFA confirmou a abertura da investigação e assegurou que este tipo de casos será levado muito a sério. "A FIFA leva qualquer alegação de má conduta extremamente a sério e tem um processo claro para qualquer pessoa no futebol que queira denunciar um incidente. Podemos confirmar que uma reclamação foi recebida em relação à seleção da Zâmbia e está a ser investigada. Não podemos fornecer mais detalhes sobre a investigação por motivos óbvios de confidencialidade", afirmou.Recorde-se que, antes do início do Mundial, o selecionador foi acusado depor uma futebolista que denunciou os casos ao mesmo jornal inglês: "Se ele [Mwape] quer dormir com alguém, tens de dizer que sim. É normal o treinador dormir com as jogadoras da nossa equipa".