FIFA abre processo disciplinar a Rubiales

A FIFA informou esta quinta-feira que abriu um processo disciplinar a Rubiales por causa dos acontecimentos após a final do Mundial feminino.Nos festejos da conquista do título por parte da seleção espanhola, Rubiales deu um beijo na boca à jogadora Jenni Hermoso, situação que tem sido muito condenada por parte dos mais diversos quadrantes. O presidente da Federação espanhola também esteve envolvido em mais polémicas, como tocar nos genitais mesmo tendo por perto a rainha Letizia e agarrar noutra futebolista ao colo.Muitos têm pedido a demissão de Rubiales, que sexta-feira enfrente uma AG decisiva, convocada por causa destas atitudes. Quarta-feira foi tomada uma posição por quem defende a jogadora, através de um comunicado."Estamos a trabalhar para que atos como os que vimos nunca fiquem impunes, sejam sancionados e sejam adotadas as medidas pertinentes para proteger os jogadores de futebol de ações que consideramos inaceitáveis", podia ler-se.A FUTPRO apelou à RFEF que "implemente os protocolos necessários, que zele pelos direitos das jogadores e adote medidas exemplares"."É essencial que a nossa seleção seja representada por figuras que representem os seus valores de igualdade e respeito em todos os âmbitos. É necessário avançar na luta pela igualdade, uma luta que as nossas jogadoras lideraram com determinação, levando-nos à posição em que nos encontramos hoje", acrescentou.Por fim, dirigiu-se ao Conselho Superior do Desporto (CSD) para que este "apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção contra o assédio ou abuso sexual, o machismo e o sexismo".Também Liga Profissional de Futebol Feminino (Liga F), através de um comunicado, apresentou uma denúncia ao CSD, solicitando a inabilitação de Luis Rubiales, pelo "sujo e constrangedor comportamento".