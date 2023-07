Francisco Neto e o triunfo sobre o Vietname: «Devíamos ter feito mais golos»

"Para o volume ofensivo e número de oportunidades devíamos ter feito mais golos", começou por dizer à RTP o selecionador nacional. "Primeira vitória, primeiro jogo em fases finais que não sofremos golos. Muito volume ofensivo, coisas boas, outras que ainda temos de trabalhar. Acima de tudo, fomos competentes, sérias e a trabalhar como queríamos. Na última jornada dependemos de nós", acrescentou, antes de abordar a rotatividade promovida no grupo - hoje fez 7 mudanças no onze."Já jogaram 22 jogadoras das 23. Disse, na antevisão, que confiava em todas, têm todas o seu papel. Sabem o que penso e os momentos em que podem ajudar e hoje foi demonstração disso", argumentou.Sobre o duelo com os Estados Unidos, na próxima terça-feira, o técnico disse que "é preciso recuperar". "Na derrota faz-se o luto, na vitoria festeja-se, mas só até ao treino. Depois é preparar os Estados Unidos, é esse o nosso foco"; finalizou.