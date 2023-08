«Inaceitável», «Não é falso feminismo»: Jéssica Silva e Tatiana Pinto reagem ao discurso de Rubiales

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Es de locos. Inaceptable! INACEPTABLE! — Jéssica Silva (@jessiicasilva10) August 25, 2023

Jéssica Silva e Tatiana Pinto reagiram aona Assembleia Extraordinária desta quinta-feira, na qual o presidente da Federação Espanhola de Futebol garantiu que não se vai demitir após as recentes polémicas durante os festejos da conquista do Mundial Feminino."É uma loucura. Inaceitável! Inaceitável!", escreveu a internacional portuguesa na rede social X.Tatiana Pinto, que também esteve no Mundial ao serviço da Seleção Nacional, escreveu: "Não é falso feminismo. É um discurso vergonhoso de Rubiales! Pior? Os aplausos de toda uma sala".Recorde-se que Luis Rubiales referiu que os seus atos resultaram de um momento de muita emoção, onde acabou por perder o controlo.