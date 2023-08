Inglaterra sofre, bate Nigéria nos penáltis e garante vaga nos quartos de final do Mundial

A Inglaterra garantiu, esta segunda-feira, a passagem aos quartos de final do Mundial feminino ao conseguir, nos penáltis (4-2), uma vitória suada diante da Nigéria, depois de nenhuma das equipas ter conseguido marcar no tempo regulamentar.Após a expulsão de Lauren James, aos 87 minutos, a Inglaterra partiu para o prolongamento com uma jogadora a menos e conseguiu aguentar o nulo apesar das tentativas da seleção africana, que durante o encontro atirou à barra por duas vezes.Nos penáltis, Oparanozie, para a Nigéria, e Stanway, para a Inglaterra, falharam as primeiras cobranças. Alozie não conseguiu concretizar o segundo da Nigéria e, a partir daí, as inglesas finalizaram com sucesso todas as restantes quatro tentativas.