Isco apoia Jenni Hermoso após beijo de Rubiales: «Se não foi consentido é abuso de poder»

O beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, após Espanha ter conquistado o Mundial feminino, continua a dar que falar. Agora foram Isco e Borja Iglesias, jogadores do Betis, a condenar a atitude do presidente da Federação Espanhola de Futebol. O médio ex-Real Madrid mostrou apoio à avançada espanhola e falou mesmo em "abuso de poder"."Se não foi consentido é um abuso de poder. Mando todo o meu apoio a Jenni", referiu Isco à 'Telecinco', acrescentando: "Não sou eu quem deve tomar a decisão [sobre a demissão de Rubiales]. Penso que ele está errado, é algo que ninguém deve fazer e muito menos o presidente de uma Federação tão importante. Também o comportamento que teve em palco, junto da rainha. Não é muito formal para ser sincero."Já Borja Iglesias, conhecido também pelo seu ativismo em polémicas deste género, enviou "força e apoio" a Jenni Hermoso e reiterou que "estamos com ela".