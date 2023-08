Jenni Hermoso e o beijo de Luis Rubiales: «Foi um gesto natural de afeto e gratidão»

Jenni Hermoso e o beijo do presidente da Federação espanhola: «Não gostei... Mas o que ia eu fazer? Jenni Hermoso e o beijo do presidente da Federação espanhola: «Não gostei... Mas o que ia eu fazer?

A carregar o vídeo ...

Jenni Hermoso, jogadora espanhola que recebeu um beijo na boca do presidente da Federação Espanhola de Futebol, pediu que o assunto não fosse mais falado, garantindo que se tratou de um "gesto de amizade"."Foi um gesto mútuo totalmente espontâneo devido à imensa alegria de ganhar um Campeonato do Mundo. O presidente e eu temos uma ótima relação, o comportamento com todas tem sido excelente e foi um gesto natural de afeto e gratidão. Ganhámos um Mundial e não nos vamos desviar do que é importante", referiu Jenni Hermoso num comunicado fornecido pela Federação Espanhola à agência de notícias EFE.Recorde-se que a Espanha venceu a Inglaterrana final do Mundial e que, após o final do encontro,num direto do Instagram: "Não gostei… Mas o que ia eu fazer?".