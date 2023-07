Jéssica Silva e a vitória no Mundial: «Esta já ninguém nos tira!»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Je´ssica Silva (@jessiicasilva10)

Poucas horas depois da vitória sobre o Vietname, a primeira da seleção feminina num Mundial, Jéssica Silva deixou uma mensagem no Instagram onde manifestou um "orgulho imenso", garantindo que a equipa segue "de mãos dadas para o que aí vem"."Esta já ninguém nos tira! Conseguimos o primeiro triunfo português num Campeonato do Mundo e eu tenho um orgulho imenso nesta família e no que acabámos de fazer no Waikato Stadium! Amo de amar jogar por Portugal. Escrevemos história (mais história) pelo nosso país e isso é das coisas mais bonitas que existe no desporto! A pressão é mesmo um privilégio, que continue. Confesso que concretizei mais um sonho e nunca é demais agradecer a todos que continuam a caminhar connosco lado a lado", escreveu a internacional portuguesa.E falou do próximo jogo, com os EUA: "Seguimos de mãos dadas para o que aí vem! Porque na próxima terça-feira há mais e logo contra as bicampeãs do mundo! Contamos com o vosso apoio que tem sido fantástico, nós vamos continuar a sonhar."Ana Borges também abordou o triunfo nas redes sociais. "Não existem limites para quando se joga com paixão e comprometimento! Entrámos em campo como uma só voz, uma só força e fizemos história ao vencer o nosso primeiro jogo num Mundial. É um orgulho fazer parte deste grupo! Cada passo que damos é um reflexo da nossa união e força como equipa. Ainda temos muito trabalho pela frente e continuaremos a trabalhar para crescer. Vamos em frente Portugal."Depois, os agradecimentos: "Obrigada a todos os portugueses que nos continuam a acompanhar a 100 por cento. Estejam onde estiverem, a vossa energia chega até nós."