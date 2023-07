Jéssica Silva: «Na 2.ª parte metemos a Holanda a jogar no meio-campo delas»

Jéssica Silva considera que a Seleção Nacional entrou algo "ansiosa" mas que acabou por deixar uma boa imagem na estreia em Mundiais de futebol feminino, pese a derrota diante da favorita Holanda (1-0). Em declarações à Sport TV, a avançada, uma das melhores de Portugal em campo garante que a equipa tem muito potencial para mostrar."Foi um jogo em que sofremos bastante, sabíamos que íamos defrontar uma das melhores equipas do Mundo e para mim a grande candidata ao título. Não era o resultado que queríamos. Fica o espírito de entreajuda. Que venha o próximo jogo. O Mundial não acabou, isto foi só um jogo. Não estamos felizes mas temos de ir à procura de forças, temos mais dois jogos pelo menos que queremos ganhar"."Entrámos um bocadinho ansiosas, mas é normal. Foi o primeiro jogo, somos estreantes e foi difícil entrarmos em jogo. Na 2.ª parte toda a gente percebeu a qualidade de Portugal, metemos a Holanda a jogar no meio-campo delas. Podíamos ter feito golo, mas lá está. Elas venceram o jogo e nós temos de seguir em frente"."São mais dois jogos que vamos querer ganhar. Não foi o resultado que queríamos mas agora temos de aprender com os erros. Não fizemos todas as coisas bem mas também fizemos coisas bastantes positivas. É continuar a lutar porque temos um Portugal cheio de potencial para mostrar".Jéssica Silva em declarações ao Canal 11:"Na 1.ª parte acabámos por acusar algum nervosismo e não conseguimos impor o nosso futebol, mas melhorámos na 2.ª. Infelizmente já íamos com a desvantagem. Não criámos efetivamente ocasiões, mas mostrámos que Portugal é competente e que sabe ter bola. Se calhar é isto que tiramos do jogo. É cabeça erguida, temos pelo menos mais dois jogos pela frente. Este jogo não abala em nada as nossas aspirações"."Se calhar sentimo-nos um bocadinho afastadas. Se calhar passamos muito tempo a defender e não estivemos tão próximas do ponto de vista ofensivo, mas é algo que vamos melhorar certamente. No próximo jogo vamos mostrar um Portugal mais pragmático e com mais ocasiões de golo"."Claro que sim, é o nosso primeiro jogo nesta competição. Na 1.ª parte isso notou-se, e na 2.ª parte não foi o suficiente"."Este foi um jogo que não abala em nada as nossas aspirações. Todos os jogos são importantes e os resultados desta competição falam por si. Temos excelentes seleções com resultados aquém do que era esperado. Vamos ter de entrar para o jogo contra o Vietname com a mesma vontade de ganhar. Depois contra os Estados Unidos vamos continuar a querer ganhar, mas isto em nada abala o que queremos. Vamos mostrar um Portugal mais competitivo e é continuar a trabalhar e a evoluir"."É muito especial, indescritível. Um momento que dedicamos às nossas famílias, aos adeptos, a quem está connosco e se levantou cedíssimo para nos ver... É normal, esta competição é muito especial para nós. O que fizemos e o que lutámos para estar aqui... É incrível e não dá para descrever. Saio muito orgulhosa por aquilo que fizemos hoje, para mim jogámos contra a equipa com mais dinâmica neste Mundial e fizemos coisas bastante positivas. Isto quer dizer muita coisa".