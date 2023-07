Joana Marchão de olho nos Estados Unidos: «Acreditamos sempre em tudo, até no impossível»

Foi uma Joana Marchão emocionada aquela que surgiu no ecrã da reportagem do Canal 11 após a vitória histórica de Portugal frente ao Vietname (2-0) . "O mais importante hoje foi a vitória, a nossa 1.ª e esperemos que a 1.ª de muitas. Estamos muito orgulhosas do nosso trabalho", começou por afirmar a defesa.: "Não estávamos à espera de facilidades, vamos jogar sempre à Portugal e por Portugal até ao último segundo".: "Temos coisas por melhorar, temos alguns dias e vamos tentar dar o máximo. Se acredito na vitória? Acreditamos sempre em tudo, até no impossível": "Poderíamos ter ganhado por mnuito mais, temos de melhorar a eficácia e continuamos a trabalhar sempre""É fantático, está a ser uma experiência incrível, estamos orgulhosas de tudo o que conquistámos. Estamos aqui pelos portugueses e pelas nossas famílias e tudo iremos fazer".