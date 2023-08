Jornalista norte-americana arrasa seleção dos Estados Unidos: «Espero que percam, são uma vergonha»

Megyn Kelly, popular jornalista norte-americana, condenou os festejos das jogadoras dos Estados Unidos depois do empate frente a Portugal (0-0) que valeu àquela seleção o apuramento para os oitavos de final do Mundial feminino, concordando com as palavras da antiga internacional Carli Lloyd "Esta equipa está a festejar como se tivesse ganhado aquilo tudo. Não nos respeitam, não respeitam o nosso país", começou por referir no 'The Megyn Kelly Show', antes de condenar a decisão das jogadoras, que não cantaram o hino nacional."Não respeitam os homens e mulheres que morreram pelos Estados Unidos, nem colocam a mão no peito [durante o hino]. E depois festejam por, no máximo, terem empatado...", acrescentou.Megyn Kelly fez ainda questão de deixar duras críticas a Megan Rapinoe, frisando que a capitã é a "principal culpada" por este tipo de movimentos. "É a responsável por muitas destas coisas. Contaminou toda a equipa contra o próprio país. Olho para esta equipa e não consigo apoiá-la, espero que percam. São uma vergonha e é isso que deviam ter: vergonha", concluiu.