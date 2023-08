Kika Nazareth após eliminação de Portugal: «És tramado, futebol»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kika Narazeth recorreu esta terça-feira à rede social Instagram para deixar uma mensagem a Portugal, após a eliminação da seleção feminina do Mundial’2023 "És tramado, futebol. És tão bonito por encheres corações assim como enches estádios. És bonito por criares amizades da mesma forma que crias oportunidades. És bonito pelas sensações que transmites. Por espalhares magia, sorrisos e lágrimas de uma forma tão intensa. És bonito por, simplesmente, aconteceres. És bonito por seres incerto. Mas hoje foste tramado. Porque foi certo que merecíamos mais. Continuo a gostar muito de ti. Sobretudo pelas pessoas que te rodeiam, porque são as mesmas que me rodeiam a mim. Obrigada futebol, obrigada Portugal e obrigada equipa", finalizou a jogadora de 20 anos.