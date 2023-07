Kika Nazareth bate Ronaldo: é a mais jovem de sempre a marcar pela Seleção num Mundial

Kika Nazareth marcou esta quinta-feira o segundo golo na vitória de Portugal diante do Vietname, no Mundial feminino, e, aos 20 anos e 8 meses, tornou-se na jogadora mais jovem de sempre a marcar num Campeonato do Mundo.A internacional portuguesa bateu Cristiano Ronaldo, que com 21 anos e 4 meses marcou o seu primeiro golo num Mundial em 2006, na Alemanha, frente ao Irão.A seguir nesta lista está Gonçalo Ramos, que com 21 anos e 5 meses marcou ao Gana, no Mundial do Qatar, no ano passado.