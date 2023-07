Marcelo Rebelo de Sousa felicita "calorosamente" a vitória da Seleção feminina

Sem tempo a perder, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deixou uma mensagem à Seleção feminina que conquistou há instantes a primeira vitória num Campeonato do Mundo, ao bater o Vietname por 2-0."O Presidente da República felicita, calorosamente, a vitória da Equipa Feminina de Futebol sobre a Equipa do Vietname - a primeira numa fase final do Campeonato do Mundo - louvando, de novo, a determinação e a qualidade técnica, que permitem esperar mesmo o impossível no próximo encontro, a realizar a 1 de agosto. As jovens portuguesas mostram toda a vontade de atingir esse impossível", pode ler-se na nota publicada no portal da presidência da República.