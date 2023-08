Marcou golo da vitória da Espanha e agora vai receber o seu peso... em croquetes

Um empresário de Sevilha decidiu homenagear a sevilhana Olga Carmona pelo golo que marcou na final do Mundial feminino contra a Inglaterra, oferecendo-lhe o seu peso em croquetes. José María Tavallo explicou à agência EFE que tomou a decisão, com a intenção de "homenagerar não apenas uma desportista do seu nível, mas também outras mulheres que praticam desporto e conseguem feitos como este".Carmona, que soube da morte do pai depois do jogo, foi decisiva na vitória da Espanha no Mundial. Nas meias-finais marcou à Suécia (2-1) e no encontro decisivo foi a autoria do único golo do jogo.O empresário, que não sabe ainda quanto a jogadora pesa, conta preparar os croquetes na sede da sua empresa, em Castilleja de la Cuestra. Serão entregues "quando ela puder". "Sabemos que nestes vidas vive um misto de felicidade de dor, que tem de ser respeitado."