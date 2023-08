«Não há verão sem beijo»: tatuagem especial de jogadoras espanholas em Ibiza

Enquanto Rubiales está debaixo de fogo, Jenni Hermoso seguiu de férias para Ibiza. E, juntamento com a companheira Alexia Putellas – vencedora da Bola de Ouro de 2021 e 2022 –, publicou quarta-feira nas redes sociais imagens em que surge com a frase "Não há verão sem beijo" tatuada nas pernas. Um referência a um restaurante famoso de Ibiza, mas também a todo este caso.Jenni Hermoso, beijada na boca por Luis Rubiales nos festejos da conquista do Mundial, quebrou quarta-feira o silêncio, mas remeteu para o sindicato FutPro e para a sua agência TMJ qualquer iniciativa. "Estão encarregados de defenderem os meus interesses e de serem os interlocutores neste assunto", disse Hermoso, de 33 anos, citada no comunicado do referido sindicato, que só representa jogadoras."Pedimos à Real Federação Espanhola de Futebol que implemente os protocolos necessários, que zele pelos direitos das nossas jogadores e adote medidas exemplares", pode ainda ler-se na nota divulgada ontem, pedindo ainda ao Conselho Superior do Desporto para que "apoie e promova ativamente a prevenção e intervenção em casos de abuso sexual, machismo e sexismo".