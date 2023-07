E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Aos 12' do Holanda-Portugal , Stefanie van der Gragt cabeceou para o fundo da baliza de Inês Pereira e abriu o marcador para as holandesas. Inicialmente, foi assinalado fora de jogo mas a árbitra, após consultar o VAR, reverteu a decisão, considerou o golo e explicou a todos no estádio o motivo.