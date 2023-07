Penálti da capitã da Austrália vale vitória frente à Irlanda no Mundial'23

Depois da Nova Zelândia ter vencido a Noruega no jogo de abertura (1-0) , também a Austrália, a outra anfitriã do Mundial feminino, bateu a estreante Irlanda esta quinta-feira pelo mesmo resultado com um golo solitário (e de penálti) da capitã Steph Catley aos 52'.As australianas foram fortemente incentivadas pelos 75.784 presentes no Estádio Olímpico de Sydney, um novo recorde para o futebol feminino, e subiram à liderança da 'poule' B, completada por Nigéria e Canadá, que medem forças na sexta-feira.