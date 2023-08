Pepe deixa mensagem à Seleção feminina: «O orgulho de um país, o respeito do mundo»

Portugal empatou esta terça-feira 0-0 frente aos Estados Unidos, em Auckland, na Nova Zelândia, na terceira jornada do Grupo E do Mundial feminino, despedindo-se da prova com 4 pontos. A Seleção Nacional encerra a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire por 1-0 frente à Holanda e a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth.



Nas redes sociais, Pepe já deixou uma mensagem: "O orgulho de um país, o respeito do mundo. Obrigado, #Navegadoras! Mostraram o que é jogar à Portugal e este é apenas o primeiro de muitas!"