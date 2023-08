Polícia chamada à igreja onde a mãe de Rubiales cumpre greve de fome

IMAGEN @elchiringuitotv



A imprensa espanhola relata que a polícia foi ontem chamada à igreja em Granada onde a mãe de Luis Rubiales cumpre a greve de fome, para evitar incidentes durante uma missa.O momento da abertura das portas para a celebração da eucaristia gerou alguma confusão, com os jornalistas a rompante em direção à sacristia, para onde mãe do presidente da federação espanhola de futebol foi conduzida.O tumulto provocou queixas dos fiéis que compareceram na missa e a polícia foi chamada ao local, para evitar incidentes.Ángeles Béjar, entretanto, garantiu à imprensa que está "muito bem" e reiterou que com o protesto quer apenas que Jenni Hermoso, a jogadora a quem Rubiales deu um beijo na final do Mundial feminino, "diga a verdade". "Ela sabe que o meu filho é muito honrado", acrescentou a mãe do líder federativo, garantindo que vai manter a greve de forme "até que o corpo aguente".