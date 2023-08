Portugal-Estados Unidos visto por 1,3 milhões de telespectadores

O jogo de Portugal com os Estados Unidos (0-0) foi visto por 1,3 milhões de portugueses que acompanharam as incidências do último encontro das Navegadoras no Mundial feminino.O Portugal-EUA, que teve início às 8 horas, foi, dos três jogos da Seleção Nacional transmitidos pela RTP1, aquele que obteve melhor share: 39% (encontros com Vietname e Holanda registaram 37% e 33% respetivamente).