Portugal faz treino fechado com plantel completo antes da estreia no Mundial

A seleção portuguesa feminina cumpriu esta sexta-feira, à porta fechada, o último treino em Auckland antes da estreia de domingo no Mundial'2023, com a novidade de Francisco Neto ter tido todo o plantel à disposição.

Desde o início do estágio para a fase final, em 20 de junho, foi a primeira vez que o treino arrancou com as 23 convocadas e ainda as duas jogadoras que também viajaram para a Nova Zelândia com a comitiva, nomeadamente Maria Alagoa e Alícia Correia.

A dois dias da estreia na prova, Francisco Neto tem, assim, aparentemente, a equipa na máxima força.

A avançada Kika Nazareth, que se lesionou no joelho direito em 01 de julho, no empate a zero na casa da campeã europeia Inglaterra, num jogo particular, será a maior dúvida, já que esteve a maior parte do estágio condicionada.

O treino de hoje, que durou uma hora e meia, foi fechado depois de transferido da manhã para a tarde e do Mangere Centre Park, cujo relvado ficou impraticável devido à muita chuva que caiu em Auckland, para a The Trusts Arena.

Quanto ao programa de sábado, o dia começa com o voo charter FIFA rumo a Dunedin, com partida às 10:10 locais (23:10 de hoje em Lisboa) e chegada prevista para as 12:00 (01:00 em Lisboa), após uma viagem de cerca de quase duas horas.

Em Dunedin, realiza-se a conferência de imprensa oficial da seleção lusa às 15:15 locais (04:15 em Lisboa), seguindo-se, às 16:00 (05:00) o treino, na Dunedin University, com a familiarização ao estádio do jogo às 19:00 (08:00).

O nono encontro entre Portugal e a Holanda, da primeira ronda do Grupo E, está marcado para domingo, pelas 19:30 locais (08:30 em Lisboa), no Forsyth Barr Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia, com arbitragem da ucraniana Kateryna Monzul.

Na véspera, no sábado, pelas 13:00 locais (02:00 em Lisboa), os Estados Unidos, bicampeões em título, defrontam o Vietname, no primeiro encontro do Grupo E, no Eden Park, em Auckland.