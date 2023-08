Primeiro-ministro espanhol critica beijo de Rubiales a Jenni Hermoso: «Inaceitável»

Luis Rubiales lamenta polémico beijo a Jenni Hermoso: «Cá fora parece ter havido um tumulto...» Luis Rubiales lamenta polémico beijo a Jenni Hermoso: «Cá fora parece ter havido um tumulto...»

O primeiro-ministro Pedro Sánchez falou do polémico beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso depois da final do Mundial feminino e deixou duras críticas ao presidente da Federação Espanhola de Futebol."As jogadoras fizeram de tudo para ganhar, mas houve alguns comportamentos, como o do senhor Rubiales, que nos lembram que ainda há muito caminho a percorrer", disse o governante, depois de uma reunião com o rei de Espanha."O que vimos foi inaceitável, mas as desculpas do senhor Rubiales não são suficientes. Não são, inclusivamente, adequadas e tem de continuar a tentar esclarecer a situação", prosseguiu Pedro Sánchez. "A Federação não pertence ao governo de Espanha, ele é eleito ou destituído pelos seus associados. Mas as desculpas são insuficientes, tem de ser mais claro e contundente."A finalizar, acrescentou: "Quero que nos recordemos da parte boa, porque o êxito de sermos campeões do Mundo mostra que temos grandes desportistas e que o futebol feminino tem força e maior reconhecimento."