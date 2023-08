Rubiales: «É um beijo de dois amigos comemorando alguma coisa... não estamos para palermices»

? Luis Rubiales, en el micrófono de @PabloParra_95, rumbo al aeropuerto de Sidney



"¿El beso con Jenni? Idiotas hay en todas partes. Cuando dos personas tienen una muestra de cariño sin importancia, no podemos hacer caso a las idioteces"



Luis Rubiales, presidente da federação espanhol de futebol, reagiu às críticas que têm surgido dos mais variados quadrantes por ter beijado a avançada Jennifer Hermoso na boca durante os festejos da conquista do Mundial feminino, em que a Espanha bateu a Inglaterra por 1-0 . O dirigente considera que a polémica foi criada por "idiotas e estúpidos"."É um beijo de dois amigos comemorando alguma coisa... não estamos para palermices. Mais idiotas, não", disse às Rádio Marca.Rubiales reforçou esta ideia em declarações à Cadena Cope: "Beijo? Há idiotas em todo lado. Quando duas pessoas têm um gesto de carinho sem importância não podemos estar a ligar a idiotices. Espanha é campeã do Mundo e com isso me fico."Recorde-se que a jogadora do Pachuca comentou o momento num direto na rede social Instagram , deixando duas frases esclarecedoras: "Não gostei... Mas o que ia eu fazer?"