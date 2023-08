Rubiales está sem salário, sem carro e sem motorista: tem de devolver o telemóvel e o computador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jornal 'El Mundo' escreve esta terça-feira que a suspensão de Luis Rubiales, por 90 dias, por parte da FIFA, deixou o presidente da federação espanhola sem salário, sem carro oficial e sem motorista, não podendo fazer uso de nenhuma das regalias que tinha no cargo.



Rubiales, que se viu envolvido num escândalo sem proporções, depois do polémico beijo que deu à jogadora Jenni Hermoso na cerimónia de entrega das medalhas no Mundial feminino, vai assim ficar sem o equivalente a três meses dos 371 mil euros, limpos, que recebe como presidente da federação, bem como dos 250 mil que aufere da UEFA.



A federação vai também deixar de lhe pagar o bónus de 3 mil euros por mês que beneficiava para o arrendamento de uma vivenda - um tema que gerou polémica, uma vez que Rubiales já tinha residência em Madrid.



O presidente da federação terá igualmente de devolver todos os dispositivos eletrónicos que tinha à sua disposição, incluindo telemóveis, computadores pessoais ou tablets.