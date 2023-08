Rummenigge sai em defesa de Rubiales: «Cheguei a beijar homens»

Luis Rubiales lamenta polémico beijo a Jenni Hermoso: «Cá fora parece ter havido um tumulto...» Luis Rubiales lamenta polémico beijo a Jenni Hermoso: «Cá fora parece ter havido um tumulto...»

Karl-Heinz Rummenigge, antigo CEO do Bayern Munique, comentou o polémico beijo de Luis Rubiales na boca de Jenni Hermoso nas celebrações pela conquista do título mundial feminino, considerando que tem havido um grande exagero em torno do sucedido."Não é preciso exagerar. Quando te sagras campeão do Mundo, é claro que te emocionas. O que ele fez, com todo o respeito, foi absolutamente correto", explicou o agora membro do comité executivo da UEFA, a propósito do comportamento do presidente da federação espanhola na cerimónia da entrega de prémios.Rummenigge admitiu que também já foi 'vítima' da euforia: "Lembro-me que quando ganhámos a Champions da última vez cheguei a beijar homens, não na boca, de alegria."