Selecionador da Zâmbia 'apertado' em conferência de imprensa após acusações de conduta sexual imprópria

A Zâmbia defronta esta quarta-feira a Espanha no Mundial feminino (8h30), numa altura em que a seleção africana vive um período conturbado. Bruce Mwape, o selecionador, está a ser investigado por acusações de conduta sexual inapropriada e hoje, em conferência de imprensa, foi 'bombardeado' com perguntas... sobre o assunto.De acordo com o 'AS', os responsáveis de comunicação da Zâmbia e a FIFA começaram por travar duas questões relacionadas ao tema, pedindo para que na conferência se falasse só de futebol. Barbra Banda, avançada da seleção africana, acabou também por falar, pouco tempo antes de Mwape responder à única pergunta relacionada com a investigação."A que [mau] ambiente te referes? Do que falas? Não posso ser afastado sem motivo. É algo que vocês estão a ler nos meios de comunicação e na imprensa, mas a verdade há de sair. Não nos podemos basear em rumores", atirou.Depois de mais duas tentativas de perguntas sobre o tema, a organização acabou por colocar um ponto final na conferência de imprensa.