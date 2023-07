Selecionador do Vietname 'arrasa' equipa: «Não cumpriram o que lhes pedi»

Duc Chung Mai, selecionador do Vietname, não escondeu o desagrado pela prestação da sua equipa no jogo com Portugal, partida que terminou com uma vitória por 2-0 para a seleção das quinas.

"Estou muito insatisfeito com o comportamento das nossas jogadoras, pois não cumpriram o que lhes pedi. A tática passava por defender e contra-atacar, mas elas não conseguiram. Foi uma boa lição para o jogo com a Holanda [terceira jornada do Grupo E, na terça-feira] e para o futuro. Elas têm de fazer o que for pedido. Têm de ser mais pacientes", atitrou após o jogo desta quinta-feira da 2.ª jornada do Grupo E do Mundial, disputado em Hamilton, na Nova Zelândia.

E prosseguiu: "As médias subiram demais e as portuguesas conseguiram jogar pelas alas, nas costas da nossa defesa. Parabéns à equipa portuguesa".