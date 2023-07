Sílvia Rebelo: «É fantástico estar a viver este momento»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sílvia Rebelo, uma das capitãs da Seleção Nacional feminina, foi a porta-voz do grupo na conferência de imprensa de lançamento do Portugal-Vietname, a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial da Austrália e Nova Zelândia.





Em declarações na antevisão ao encontro, a jogadora reconheceu que a derrota frente à Holanda na estreia da competição "já ficou para trás" e sublinhou que todas as jogadoras estão "focadas, sendo a margem de erro mínima" frente à formação asiática.

Sílvia sublinhou ainda que o Vietname "é uma grande equipa", e que, por isso, o segredo passa por "estar bastante equilibradas" desde o início do jogo, que é decisivo para a equipa portuguesa na prova.

A jogadora do Benfica é uma das faces da experiência do grupo escalado por Francisco Neto. Aos 34 anos, sustenta que "é um privilégio e um orgulho representar a Seleção", até porque "foi uma caminhada muito longa e é fantástico estar a viver este momento".