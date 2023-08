Surpresa: Alemanha empata com Coreia do Sul e falha apuramento para os 'oitavos' do Mundial'2023

A Alemanha foi, esta quinta-feira, eliminada na fase de grupos do Mundial'2023 depois do empate a um golo diante da Coreia do Sul.O primeiro golo da partida foi apontado por Cho So-hyun, logo aos 6 minutos. Antes do fim da 1.ª parte, Alexandra Popp, aos 42', restabeleceu o empate no encontro, que não foi suficiente para as alemãs garantirem o apuramento para os oitavos de final da competição.No outro jogo do Grupo H, Marrocos derrotou a Colômbia por 1-0 com um golo de Anissa Lahmari, 45'+4, mas apesar do resultado ambas as seleções seguiram para os oitavos de final do Mundial'2023. As marroquinas defrontam agora a França, na próxima terça-feira, dia 8 às 12H, enquanto as colombianas jogam diante da Jamaica, no mesmo dia às 9H.