Tem 23 anos, está a disputar o Mundial feminino e a acabar a faculdade: «Os professores perdoam-me...»

É caso para dizer que Olga Carmona está a viver um sonho. Aos 23 anos, a lateral do Real Madrid está a disputar o Mundial feminino pela seleção espanhola e é a titular no lado esquerdo da defesa, tudo enquanto... termina a faculdade. E esse, de resto, é um dos fatores que a leva a ter pouco tempo de descanso, tal como assume em entrevista ao 'AS'."Continuo com a minha carreira universitária. Falta-me muito pouco para acabar os estudos em ciências da atividade física e do desporto", começou por revelar, antes de descrever o seu dia a dia."Chegamos a Valdebebas [centro de treinos do Real Madrid] de manhã e tomamos o pequeno-almoço em equipa. Depois treinamos e ao meio-dia vamos embora. No Real temos a sorte de nos darem a comida já feita, só tenho de chegar a casa e aquecer. Se tiver aulas, preciso de ir à universidade porque são presenciais. Caso contrário, fico em casa a descansar à tarde. Os professores sabem a minha situação e um dia ou outro perdoam-me se eu não for...", explicou.Numa altura em que os jogadores e as jogadoras de futebol estão cada vez mais ligados às redes sociais, Olga frisou mesmo sentir "raiva" das pessoas que "tentam destabilizar". "Há pessoas que ultrapassam os limites. Somos pessoas e aquilo que dizem sobre ti pode prejudicar-te. É preciso usar as redes sociais com muito cuidado. Se sair algo que não é verdade, tenho de desmentir. Estamos num Mundial e dá-me muita raiva esse tentativa de destabilizar. Quando usam o teu nome, mancham a tua imagem. Se dizem algo que não é verdade... No meu caso, irrita-me muito. Já me senti obrigada a responder a um tweet que era totalmente falso", concluiu.A Espanha, recorde-se, venceu o primeiro jogo que disputou no Mundial feminino, um triunfo por 3-0 diante da Costa Rica. Olga Carmona foi titular e esteve em campo os 90 minutos.