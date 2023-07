Tiroteio em Auckland no dia do arranque do Mundial feminino fez três mortos e seis feridos

Na Nova Zelândia já é dia de arranque do Mundial feminino e o dia não podia ter começado da pior forma. Um tiroteio mesmo junto ao hotel onde está a seleção da Noruega, que participa no jogo inaugural frente à Nova Zelândia, às 8 horas de Lisboa desta quinta-feira, fez três mortos e seis feridos, segundo informações veiculadas na Nova Zelândia. A Polícia afirma ter abatido um suspeito.Algumas seleções que se encontram instaladas no centro de Auckland estarão impedidas de sair das suas unidades hoteleiras para fazerem os treinos, mas a Seleção de Portugal está instalada a cerca de 13, 15 quilómetros do centro da cidade, pelo que deverá sair dentro em breve para a habitual sessão de treino, de acordo com o Canal 11.Horas depois do sucedido, o primeiro ministro neozelandês deixou uma declaração na qual lamentou esta tragédia e aproveitou para garantir que "não há qualquer perigo para a segurança nacional". Chris Hipkins deu ainda conta de que o nível de alerta não foi alterado e que o Mundial feminino irá realizar-se como previamente definido. "Claramente, com o Mundial feminino a começar esta noite, muitos olhos estarão postos em Auckland. O Governo falou com os organizadores da FIFA e o torneio irá decorrer como planeado. Quero reiterar que esta não é uma ameaça à segurança nacional. Aparenta apenas ser ações de um cidadão isolado", acrescentou.