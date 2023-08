Um penálti canhão: nenhum remate da última Premier League supera velocidade do disparo de Chloe Kelly

No Mundial feminino, a Inglaterra superou na segunda-feira a Nigéria nas grandes penalidades (4-2), depois de um empate sem golos no tempo regulamentar, e avançou para os quartos-de-final do torneio. Chloe Kelly, avançada do Manchester City, não cedeu à pressão e marcou o penálti decisivo que deu a passagem à seleção inglesa com um remate que, sabe-se agora, foi verdadeiramente 'supersónico'.

De acordo com dados recolhidos pela Adidas, através do sensor colocado na bola, o disparo de Chloe atingiu os 111 km/h, um registo impressionante que é de longe o remate mais potente de todo o Mundial e que, em jeito de comparação, supera até aquilo que na temporada passada se fez na Premier League. Em 2022/23, ao longo de toda a época, o disparo mais potente registado ficou-se pelos 107,2 km/h, por Said Benrahma, do West Ham.

A estrela do Manchester City admitiu, no final do jogo, que, apesar da pressão, estava muito confiante para a conversão do penalti: "Para mim é: ‘Vou marcar’. É assim que encaro as coisas. Temos praticado muito os penáltis e tem funcionado".