«Violência sexual»: ministras espanholas comentam beijo de Rubiales a jogadora da seleção

O beijo de Luis Rubiales na boca de Jenni Hermoso depois da vitória da Espanha na final do Mundial feminino continua a dar que falar no país vizinho e duas ministras do governo de Pedro Sánchez falam mesmo em "violência sexual".



Irene Montero, ministra da Igualdade, não escondeu a indignação relativamente ao gesto do presidente da federação espanhola, que apanhou a jogadora desprevenida. "Não demos por certo que um beijo sem consentimento é 'algo que acontece'. É uma forma de violência sexual que a mulheres sofrem de forma quotidiana e até agora invisível, que não podemos normalizar. É transversal a toda a sociedade. O consentimento é fulcral. Apenas sim é sim", escreveu a governante no Twitter.



Ione Belarra, secretária geral do 'Podemos' e ministra dos Direitos Sociais e Agenda 2030 corroborou as palavras de Irene Montero na mesma rede social. "O que todas pensamos é que se fazem isto com toda a Espanha a ver, que não farão em privado. A violência sexual contra as mulheres tem de acabar. Um abraço às campeãs!"





