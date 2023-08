Selecionador dos EUA sobre Portugal: «Já sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil»

Depois do empate (0-0) frente ao Portugal e que garantiu o apuramento dos Estados Unidos para os 'oitavos' do Mundial feminino no 2.º lugar do grupo E, Vlatko Andonovski realçou que o mais importante foi o facto de as norte-americanas terem assegurado um lugar na fase a eliminar da competição."Queríamos ganhar e seguir em frente com uma vitória, mas já sabíamos que íamos enfrentar um adversário difícil. O mais importante é que atingimos o objetivo", começou por dizer o selecionador dos EUA, na zona de entrevistas rápidas."Esta é uma equipa nova, as jogadoras não têm muito tempo juntas. Erram um pouco na decisão, quando devem passar, cruzar... Quanto mais tempo passarem juntas, mais oportunidades irão criar", acrescentou, perspetivando já os 'oitavos' da prova."Não acho que seja importante [apanhar adversários mais competitivos já nos oitavos de final]. Vimos ao longo desta fase de grupos que todos os jogos são difíceis. Já sabíamos que o grupo era difícil, queríamos ganhar e estou feliz por termos passado. No próximo jogo, não importa quem seja, teremos de estar ao nosso melhor nível", sustentou.Já Alex Morgan, avançada norte-americana, lamentou o 2.º lugar do grupo e também alguma falta de sorte no capítulo da eficácia."É triste passar em segundo lugar, queríamos passar em primeiro. Demos tudo, mas não conseguimos marcar e nos últimos minutos tivemos de aguentar um pouco o resultado e assegurar a passagem. Agora pensamos já no próximo jogo. As jogadoras que entraram ajudaram a assegurar o lugar [nos oitavos de final] e sinto que temos muitos jogos para continuar a crescer. Não é o resultado que queríamos, mas já estamos a pensar no próximo jogo. Tivemos tantos cantos, tantas oportunidades, cruzamentos... Faltou sorte, faltou tomar as melhores decisões em frente à baliza, foi tudo isso junto", referiu, antes de concluir: "Vamos ver o jogo [Argentina - Suécia, na quarta-feira], recuperar, pois este foi um jogo muito físico. As jogadoras deram tudo, meteram o corpo, amanhã [na quarta-feira] vamos estar atentas e ver quem se segue."