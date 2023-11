Pepe dispensado da Seleção Nacional

A federação informou este domingo que Pepe foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, que amanhã se concentra para disputar os últimos jogos de apuramento para o Europeu de 2024.O defesa sofreu lesão muscular no encontro que o FC Porto realizou ontem, diante do V. Guimarães, e não está em condições de dar o seu contributo à equipa das quinas.Portugal, já qualificado para o Europeu, visita o Liechtenstein na próxima quinta-feira, concluindo depois a fase de apuramento em casa, no Estádio de Alvalade, frente à Islândia, no dia 19.O selecionador Roberto Martínez, acrescenta a FPF, não vai chamar outro jogador para o lugar de Pepe.