Toti Gomes, defesa do Wolverhampton, foi a grande novidade na convocatória, divulgada esta segunda-feira por Roberto Martínez, para os próximos dois jogos de Portugal na campanha de apuramento para o Euro'2024, na Alemanha.A equipa das quinas, recorde-se, defronta a Bósnia e Herzegovina às 19h45 de dia 17, no Estádio da Luz, e volta a jogar três dias depois, em Reiquejavique, frente à Islândia. Portugal lidera o Grupo J de qualificação, com duas vitórias nos jogos já disputados.Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;António Silva, Danilo, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nélson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Rúben Dias e Toti Gomes;Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Palhinha, Otávio, Renato Sanches, Ricardo Horta, Rúben Neves e Vitinha;Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix e Rafael Leão.