Alemanha e Sérvia, os dois jogos "muito maus" da Seleção: «Não ficamos confortáveis contra três defesas»

Fernando Santos disse que o jogo contra a Sérvia terá sido, a par do duelo com a Alemanha no Euro'2020, o pior da Seleção Nacional consigo ao leme."Tem havido muita oscilação desde 2018. Os dois últimos jogos foram maus. Quando falamos depois de 2018, com esta nova geração, com características diferentes, passamos a jogar em 4x3x3 e a regularidade exibicional baixou. Houve períodos mesmo baixos mas também outros bons. Em 2019, esta equipa ganhou a Liga das Nações e venceu a Itália, que começou aquela série. No entanto, houve jogos razoáveis, dois deles a caminhar para o mau, nomeadamente contra a Irlanda. E depois dois muito maus: contra a Alemanha, o pior de todos, e este com a Sérvia. Esperava que a equipa funcionasse, acredito no valor de quem está em campo, mas nunca jogaram em conjunto. Não é dar desconto mas a probabilidade de sair uma boa exibição era menor. A primeira parte contra a Sérvia foi muito mau, só contra a Alemanha foi tão mau. Porquê? Atitude, concentração, isso tiveram... o plano é que não funcionou. E aí a responsabilidade é minha se não consegui passar a mensagem, de pressionar e ter sentido ofensivo. Entrámos muito bem mas depois jogámos nos últimos 30 metros... não me lembro de se fazer isto comigo", disse o selecionador nacional numa entrevista à TVI.Santos admitiu ainda as dificuldades para enfrentar três centrais: "Sempre que defrontámos equipas a quatro isso não se notou. Temos tido sempre dificuldades contra equipas com três defesas. Bélgica ou Suíça, por exemplo. Tem a ver com a forma como enquadramos os jogadores. Não ficamos confortáveis contra 3 defesas. Apesar do pouco tempo que vou ter, sinto que vou resolver a questão. Vamos alterar e vamos colocar os jogadores de uma forma clara, para se sentirem confortáveis, independentemente do adversário."