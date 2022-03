Alerta na Seleção Nacional: Renato Sanches saiu lesionado no Lille-St. Étienne

Renato Sanches saiu esta sexta-feira lesionado aos 25 minutos do encontro entre Lille e Saint-Étienne, a contar para a 28.ª jornada do campeonato francês, e deixou em dúvida a possibilidade de vir a disputar a final do playoff para o Mundial'2022 com a Seleção Nacional, isto caso Portugal ultrapasse a Turquia na meia-final, no dia 23.O médio internacional português saiu com queixas na coxa direita depois de uma tentativa de remate de meia distância à baliza do Saint-Étienne.Recorde-se que Renato Sanches já não poderia ser utilizado no duelo da meia-final do playoff para o Mundial'2022 por ter de cumprir um jogo de suspensão devido a acumulação de amarelos.