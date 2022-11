Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

António Leão: «O Rafael não é um filho abandonado» Após ver confirmado o nome do filho entre os 26 eleitos de Fernando Santos para o Mundial do Qatar, o pai de Rafael Leão explica como o avançado do AC Milan consegue manter um rendimento tão elevado dentro das quatro linhas





• Foto: Paulo Calado