Após ultrapassar os 100 golos pela Seleção, Ronaldo mostra camisola especial e deixa mensagem

Cristiano Ronaldo deixou um agradecimento a todos os que o "ajudaram a atingir a marca histórica" da centena de golos ao serviço da Seleção Nacional. Depois de ontem ter bisado diante da Suécia e ter chegado aos 101 golos por Portugal, o craque português voltou a reagir, agora nas redes sociais.





"Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir esta marca histórica", disse CR7 no Instagram, acompanhando a mensagem com uma fotografia da equipa no balneário e uma camisola especial a assinalar o momento: CR100.