Árbitro norueguês nomeado para o Portugal-Liechtenstein

A UEFA nomeou o norueguês Espen Eskas, de 34 anos, para dirigir o jogo entre Portugal e Liechtenstein, referente ao Grupo J de qualificação para o Euro'2024, que se realiza na Alemanha. O encontro está agendado para esta quinta-feira, às 19h45, em Alvalade, e marca a estreia de Roberto Martínez no comando da equipa das quinas.Este será o primeiro jogo da Seleção Nacional A dirigido por Espen Eskas, que até aqui só tinha arbitrado um jogo da Seleção sub-17, em março de 2017, diante da Polónia (3-3). O escandinavo é internacional desde 2017 e no que toca às competições europeias de clubes, apenas se cruzou uma vez com Benfica e outra com Sporting, em ambas as ocasiões na Youth League.Terá como assistentes Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin. O quarto árbitro será Kristoffer Hagenes, numa equipa de arbitragem totalmente norueguesa.