Bernardo Silva: «Voltar ao Benfica é irrealista neste momento. Não vai acontecer»

Bernardo Silva garantiu que o seu futuro permanece em aberto e que ainda não sabe onde jogará na próxima temporada. Depois de ter aberto a possibilidade de sair do Manchester City e com o PSG atento, o internacional português não quis abrir muito mais o jogo, embora deixando claro que voltar ao Benfica não está nos seus planos para já. Na conferência de imprensa de antevisão ao Portugal-Bósnia, o médio falou também do acumular de jogos ao longo da época."Não fujo a questões. Ainda não sei o meu futuro. Mesmo que soubesse, este não seria o espaço para falar sobre isso"."Falhei o Euro'2016 por lesão... Claro que, ainda que um título seja um título, um Euro não é uma Liga das Nações. Sonho muito ganhar um Mundial ou um Europeu por Portugal. Vou trabalhar para conseguir isso"."Comigo não mexe. Estou nisto há quase três anos. Já estou bastante habituado e estou muito focado. É muito importante e um orgulho imenso representar o nosso país, estar aqui é uma felicidade enorme. Temos dois jogos para darmos mais um passe importante e tentarmos dar uma alegria aos portugueses. É sempre um orgulho imenso representar a nossa Seleção"."Pessoalmente nem foi das épocas mais duras para mim. Joguei muitos jogos mas também fiz muitos a entrar [do banco]. O calendário está cada vez mais sobrecarregado, com competições tanto a nível de clubes como de seleções. Dou o exemplo do Bruno Fernandes, calculo que esteja estafado. Isso aconteceu-me há dois ou três anos, jogadores que fazem 60/70 jogos por época acaba por não ser fácil, mas é o que é. É uma qualificação muito importante para nós e tenho a certeza que, uns mais cansados do que outros, vamos fazer tudo para alcançar o nosso objetivo"."Gosto, claro que gosto. O primeiro estágio correu muito bem. Quando se trabalha com equipas técnicas diferentes, a forma de trabalhar muda. Não há correto e incorreto. Há várias formas de ganhar. As coisas têm corrido bem e vamos dar o nosso melhor para que as coisas funcionem bem com o novo selecionador e para que, juntos, possamos dar muitas alegrias aos portugueses. O sistema, ou se jogamos mais aqui ou ali, é pouco relevante. O que posso garantir é que todos nós vamos dar o nosso melhor em todos os momentos para representar Portugal da melhor maneira e ganhar o máximo de jogos possíveis. Melhor fase? Sinto-me muito bem. 29 anos... Estou numa fase em que o meu corpo corresponde muito bem ao que é pedido. Espero conseguir corresponder"."Mais uma vez, acho que não é o espaço para se falar sobre isso. Mas só para acabar com o tema, é irrealista. As pessoas sabem o que sinto em relação ao Benfica, mas é irrealista neste momento e não vai acontecer"."Estamos habituados. Passamos uma ou duas semanas juntos neste espaço e depois vamos um, dois, três ou quatro meses para os clubes. O mais difícil foi ultrapassar a desilusão do Mundial. No primeiro estágio depois disso as dinâmicas não se quebraram e isso mostra a personalidade dos jogadores. Quando se ganha é tudo muito bonito, mas quando se perde é difícil ver toda a gente virada para o mesmo sítio. É importante estarmos bem e voltarmos a unir forças para esta qualificação, onde já conseguimos três pontos e queremos mais seis"."Claro que sim, acho que todas as pessoas são diferentes. Não há forma certa ou forma errada. Eu sou assim e tento sempre comportar-me da melhor maneira para ser um exemplo para as pessoas à minha volta. Rúben Dias tem uma personalidade completamente diferente da minha e é um grande exemplo para mim. O que temos de garantir é que damos sempre o nosso melhor e tentamos ajudar ao máximo as pessoas à nossa volta para garantirmos que temos o máximo de probabilidade de ganhar coisas"."Claro que sim. É sempre bom receber jogadores novos. Sabemos que esta geração tem jogadores espetaculares que jogam nos melhores campeonatos e equipas do mundo. É mais um exemplo de um jogador que tem feito um trabalho muito bom em Inglaterra, que não é um campeonato fácil. Se foi chamado é porque merece, estamos muito felizes por ele. Cabe-nos ajudar a enquadrá-lo na Seleção".