Bernardo Silva sobre Fernando Santos: «Grande homem que ficará para sempre na história»

Depois de Pepe, foi Bernardo Silva a endereçar uma mensagem a Fernando Santos através das redes sociais. O criativo do Manchester City lembrou que foi o selecionador quem o lançou na equipa das quinas, há 8 anos, sublinhando ainda os "muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza" que viveu na sua companhia na Seleção Nacional."Um grande obrigado ao nosso Mister Fernando Santos. O treinador que me lançou há quase 8 anos na nossa Seleção. O treinador que ganhou com Portugal os dois únicos títulos da nossa história. Muitos momentos de alegria e alguns também de tristeza, mas acima de tudo e mais importante, o prazer de poder ter trabalhado com um grande homem que ficará para sempre na história do nosso futebol", escreveu o médio, no Instagram.