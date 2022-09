Bruno Alves acolhido pela Seleção: «Obrigado a todos por me receberem carinhosamente»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Alves Regufe Eduardo (@brunoralves2oficiall)

Bruno Alves revelou esta segunda-feira que foi recebido em Braga no seio da Seleção Nacional e partilhou uma fotografia com o antigo companheiro de equipa Cristiano Ronaldo."Obrigado a todos da Federação Portuguesa de Futebol por me receberem carinhosamente. Fiquei, simplesmente, feliz por este momento. Obrigado Cristiano por toda atenção e demonstração de afeto ao aceitares o presente da minha equipa, o AEK. Quero agradecer ao míster Fernando Santos e a todos os jogadores e staff pela receção calorosa! Força Portugal, sempre a torcer por vocês", frisou o antigo central, de 40 anos, hoje diretor desportivo do AEK.Bruno Alves pendurou as chuteiras na última temporada ao serviço dos gregos do Apollon Smyrnis. Pela equipa das quinas contabilizou 96 encontros oficiais.