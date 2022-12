Bruno Fernandes sobre Fernando Santos: «Obrigado por colocar Portugal no topo da Europa»

View this post on Instagram A post shared by Bruno Fernandes (@brunofernandes8)

Bruno Fernandes agradeceu a Fernando Santos na hora da saída do selecionador, sublinhando que o treinador devolveu a confiança aos portugueses e que o nome do técnico "estará para sempre no coração de todos os portugueses"."Um muito obrigado ao mister Fernando Santos. Obrigado pela oportunidade de representar o nosso país e pela confiança depositada nos últimos anos. Como português obrigado por colocar Portugal no topo da Europa e devolver a confiança e o acreditar a um país 'pequeno' que era possível estar entre os 'grandes'. Momentos de glória e alegria e outros de tristeza e frustração mas a história foi feita e estará para sempre marcado o seu nome no coração de todos os portugueses", disse o médio no Instagram.