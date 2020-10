Bruno Varela chamado à Seleção Nacional para o lugar de Anthony Lopes

Bruno Varela, guarda-redes do V. Guimarães, foi esta sexta-feira chamado por Fernando Santos para o lugar de Anthony Lopes, dispensado depois de testar positivo para COVID-19.





O internacional português, de 25 anos, fará o teste de despistagem do SARS-Cov-2 antes de se juntar ao grupo. O treino está marcado para as 17 horas na Cidade do Futebol.Portugal defronta a França, em jogo da Liga das Nações, no domingo, às 19h45, no Stade de France.